Turqia dhe Arabia Saudite miratojnë heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe të posaçme

Mehmet Şah Yılmaz
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
Turqia ka miratuar një marrëveshje me Arabinë Saudite për përjashtimin e ndërsjellë nga vizat për mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe të posaçme, njoftoi Gazeta Zyrtare të shtunën, transmeton Anadolu.
Sipas dekretit të nënshkruar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, marrëveshja mes qeverive të Turqisë dhe Arabisë Saudite për përjashtimin reciprok nga vizat për mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe të posaçme ka hyrë në fuqi.
Marrëveshja u lejon mbajtësve të kualifikuar të pasaportave të hyjnë, të kalojnë transit, të dalin dhe të qëndrojnë përkohësisht në vendin tjetër pa vizë deri në 90 ditë brenda çdo periudhe 180-ditore.