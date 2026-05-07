Turqia dhe Algjeria nënshkruan 14 marrëveshje në sektorë të ndryshëm

Zafer Fatih Beyaz, Aynur Ekiz
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Turqia dhe Algjeria kanë nënshkruar 14 marrëveshje që mbulojnë tregtinë, transportin, mediat, menaxhimin e fatkeqësive dhe bashkëpunimin industrial, në prani të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit algjerian Abdelmadjid Tebboune, raporton Anadolu.
Erdogan dhe Tebboune mbikëqyrën nënshkrimin e marrëveshjeve pas bisedimeve në Ankara dhe mbledhjes së parë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë.
Dy liderët gjithashtu nënshkruan deklaratën e përbashkët të mbledhjes së parë të këshillit.
Marrëveshjet përfshijnë bashkëpunim në shërbimet postare dhe telekomunikacion, transport ndërkombëtar të pasagjerëve dhe mallrave, mbështetje sociale për veteranët e pavarësisë dhe familjet e dëshmorëve, njohjen dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit, si dhe menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave.
- Marrëveshjet
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan dhe homologu i tij algjerian, Ahmed Attaf, nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunim në shërbimet postare dhe telekomunikacion.
Fidan dhe ministri algjerian i Punëve të Brendshme, Autoriteteve Lokale dhe Transportit, Said Sayoud, gjithashtu nënshkruan një marrëveshje për transportin ndërkombëtar të pasagjerëve dhe mallrave.
Ministrja turke e Familjes dhe Shërbimeve Sociale, Mahinur Ozdemir Goktas dhe Attaf nënshkruan një memorandum për mbështetje sociale për veteranët e pavarësisë dhe familjet e dëshmorëve.
Ministri turk i Punëve të Brendshme, Mustafa Ciftci dhe Sayoud nënshkruan marrëveshje për njohjen dhe shkëmbimin e ndërsjellë të lejeve të drejtimit, si dhe për bashkëpunim në menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave.
Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir dhe ministri algjerian i Industrisë, Yahia Bachir, nënshkruan memorandume për bashkëpunim industrial dhe bashkëpunim në standardizim, vlerësim të konformitetit dhe trajnim.
Ministri turk i Bujqësisë dhe Pylltarisë, Ibrahim Yumakli dhe ministri algjerian i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Peshkimit, Yacine El-Mahdi Oualid, nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim në mbrojtjen e bimëve dhe karantinën bimore.
Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat dhe ministri algjerian i Tregtisë së Jashtme dhe Promovimit të Eksportit, Kamel Rezig, nënshkruan një deklaratë për nisjen e negociatave për një marrëveshje tregtare preferenciale mes dy vendeve.
Një memorandum për bashkëpunim në luftimin e dezinformimit në media u nënshkrua nga drejtori i Komunikimeve të Turqisë, Burhanettin Duran dhe Attaf.
Kryetari i Zyrës së Investimeve dhe Financave të Turqisë, Ahmet Burak Daglioglu dhe drejtori i Agjencisë Algjeriane për Promovimin e Investimeve, Omar Rekkache, nënshkruan një memorandum për bashkëpunim në promovimin e investimeve.
Memorandume të veçanta për bashkëpunim në televizion dhe radio midis organizatës publike algjeriane të transmetimit EPRS dhe transmetuesit publik turk TRT u nënshkruan nga drejtori i përgjithshëm i TRT-së, Zahid Sobaci dhe ambasadori i Algjerisë në Turqi, Boumediene Guennad.