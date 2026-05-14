Esra Tekin
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Turqia dënoi sot bastisjen në xhaminë Al-Aksa të udhëhequr nga një ministër izraelit së bashku me një grup okupuesish, transmeton Anadolu.
"Ne dënojmë bastisjen në xhaminë Al-Aksa të kryer nga një ministër izraelit i shoqëruar nga një grup kolonësh", tha Ministria e Jashtme e Turqisë në një deklaratë.
Deklarata paralajmëron se veprimet provokuese që shkelin statusin historik dhe ligjor të xhamisë Al-Aksa, një vend i shenjtë musliman, rrezikojnë thellimin e mëtejshëm të tensionit dhe paqëndrueshmërisë në rajon.
Në deklaratë i bëhet thirrje bashkësisë globale të përmbushë përgjegjësitë e saj për të mbrojtur të drejtat legjitime të popullit palestinez dhe për të ndaluar shkeljet izraelite që synojnë Kudsin Lindor të pushtuar dhe vendet e tij të shenjta.