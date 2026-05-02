Turqi, familja farkëton hekurin prej pesë brezash

Familja Ozdemir, e cila ka qenë farkëtare për 5 breza, po përpiqet ta mbajë gjallë profesionin e saj, i cili është në prag të harresës
Miraç Kaya
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
photo: Miraç Kaya / AA
Balikesir
Familja Ozdemir, e cila ka qenë farkëtare për pesë breza në lagjen Dursunbey të qytetit të Balikesirit në Turqi, ka prodhuar produkte të tilla si sëpata dhe drapëra për dekada të tëra, raporton Anadolu.
Huseyin Ozdemir, 52-vjeç, i cili filloi të punonte në moshë të re në punishten e të parëve në Zonën Industriale Dursunbey, kohët e fundit ia ka kaluar profesionin e tij të dashur edhe djalit të tij Osman Ozdemir, 21-vjeç.
Familja Ozdemir, nga gjyshi te nipi, ka mbështetur nevojat e rajonit në këtë zonë me sëpatat dhe drapërat që prodhojnë për vite me radhë.
Osman Ozdemir, i cili u diplomua për teknologji të metaleve në një shkollë të mesme profesionale dhe punon përkrah të atit, po zgjeron gamën e produkteve duke prodhuar kitara hekuri dhe sende dekorative, të tilla si sëpata me dy koka, të cilat shihen zakonisht në filma.
Babai dhe i biri përpiqen ta mbajnë gjallë profesionin e tyre përpara zjarrit flakërues.
"Ne marrim porosi edhe nga jashtë rrethit tonë"
Babai Huseyin Ozdemir për Anadolu tha se profesioni ishte një trashëgimi nga paraardhësit e tij.
Duke deklaruar se djali i tij e mori përsipër profesionin si brezi i 5-të, Özdemir tha:
"Pasi babai im ndërroi jetë, ne morëm flamurin në duar. E filluam këtë profesion menjëherë pas mbarimit të shkollës fillore. E kemi vazhduar që atëherë dhe do të vazhdojmë për aq kohë sa Zoti na jep forcë. Disa profesione janë pasion. Ne u rritëm me këtë profesion; e mësuam nga babai ynë. Patëm mundësinë të shkonim në qytete të tjera, por kurrë nuk e kam menduar një gjë të tillë. Në këtë profesion, nuk do të mbetesh i uritur. Nuk do të jesh i varur nga askush. Do ta jetosh jetën tënde mirë. Zoti na dhëntë të gjitha bekimet e gjithçkaje".
Ozdemir theksoi se ai vazhdon profesionin e tij duke mësuar gjëra të reja, duke thënë: "Disa gjëra mësohen përmes provës dhe gabimit. Përveç kësaj, ne vazhdojmë në mënyrën që kemi mësuar nga paraardhësit tanë. Me zhvillimin e teknologjisë, tani janë zhvilluar makineri të reja. Profesioni ynë është bërë gjithashtu disi më i lehtë krahasuar me të kaluarën. Ne marrim porosi edhe nga jashtë rrethit tonë. Ne bëjmë gjithashtu porosi të ndryshme speciale".
Duke shprehur vështirësinë e gjetjes së praktikantëve, Ozdemir tha: "Ky profesion po harrohet ngadalë në rajonin tonë. Djali im që është pranë meje, duke marrë frenat, më jep forcë dhe fuqi. Jam në pension; nëse djali im nuk do të ishte me mua, do ta kisha mbyllur derën dhe dyqanin. Tani për tani, po punoj për djalin tim. Ai po mëson zanatin. Të rinjtë mendojnë ndryshe. Ne jemi fëmijë televizioni, ata janë fëmijë kompjuteri. Brezi i ri i të rinjve e sheh të ardhmen më mirë. Unë jam gjithmonë pas djalit tim; ai mund të bëjë çfarë të dojë në lidhje me profesionin e tij".
"Profesioni i gjyshërve të mi është trashëgimia ime"
Osman Ozdemir shpjegoi gjithashtu se ka punuar përkrah babait të tij për 8 vjet.
Duke deklaruar se e do shumë profesionin e tij, ai tha se puna me babain e tij ka si privilegje ashtu edhe sfida.
Osmani shpjegoi se ai vëzhgon me kujdes çdo lëvizje të babait të tij dhe përpiqet të mësojë hollësitë e profesionit.
"Sapo hyj në dyqan, marrëdhënia jonë vazhdon si usta dhe çirak. Po shkon shumë mirë. Mundohemi të arrijmë gjëra së bashku. Profesioni i gjyshërve të mi është një trashëgimi për mua. Kam pasur mundësi të tjera, por nuk e ndjeva nevojën për to. Këtu, unë vazhdoj trashëgiminë e gjyshërve të mi në krye të biznesit tim. Numri i njerëzve që bëjnë profesionin tonë është ulur gjithashtu. Ata që më shohin duke bërë këtë punë më vlerësojnë dhe më përgëzojnë kur shohin produktet që bëj. Unë gjithashtu i postoj produktet që bëj në llogarinë time në mediat sociale. Nuk dua të jem brezi i fundit. Dua që miqtë tanë të rinj ta vazhdojnë atë. Ndoshta fëmija im do ta bëjë në të ardhmen. Kjo punë nuk është e lehtë dhe unë po përpiqem të bëj pjesën time", tha Ozdemir.