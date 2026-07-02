Turma njerëzish nxitojnë të blejnë kondicionerë në një supermarket francez mes valës së të nxehtit

Necva Taştan Sevinç
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Turma të mëdha njerëzish u mblodhën në një supermarket në periferinë pariziene të Nanterre, ndërsa blerësit nxituan të blinin kondicionerë portativë me zbritje mes valës së vazhdueshme të të nxehtit në Francë, transmeton Anadolu.
Videot që qarkulluan në rrjetet sociale treguan klientë të grumbulluar pranë hyrjes dhe duke vrapuar drejt dyqanit sapo ai u hap, ndërsa kërkesa për pajisje ftohëse u rrit pas disa ditësh me temperatura jashtëzakonisht të larta në të gjithë vendin.
Ligjvënësi francez Karl Olive tha se skena të ngjashme u raportuan edhe në disa dyqane të tjera, ku disa klientë kishin nisur të prisnin në radhë që në orën 06:00 të mëngjesit përpara hapjes së dyqanit në orën 08:30.
Megjithatë, ai tha se disa dyqane, përfshirë një në Chambourcy, nuk kishin asnjë kondicioner në dispozicion kur klientët hynë në dyqan.
“Zhgënjimi ishte i plotë. Nuk kishte kondicionerë në dispozicion, vetëm ventilatorë. Askush nuk e vë në dyshim që një produkt mund të bëhet viktimë e suksesit të vet. Ajo që është shumë më e vështirë të pranohet është mungesa e informacionit të qartë mbi stokun real të disponueshëm në secilin dyqan”, shkroi Olive në rrjetin social amerikan X.
Ai argumentoi se shumë klientë pritën për orë të tëra përpara se të largoheshin pa blerë asgjë dhe iu referua ligjit francez për mbrojtjen e konsumatorit, sipas të cilit bizneset nuk duhet t’i mashtrojnë konsumatorët lidhur me disponueshmërinë e produkteve.
Mediet franceze përshkruan skena të ngjashme në të gjithë vendin si “kaos”, ndërsa temperaturat e larta shtuan kërkesën për pajisje ftohëse.
Sipas gazetës Le Parisien, në një dyqan në Saint-Germain-en-Laye shpërtheu një debat mes klientëve që konkurronin për ventilatorët e fundit të mbetur, duke bërë që policia të ndërhynte për të rikthyer rendin.
Dëshmitarët në një degë tjetër në Aubervilliers i thanë gazetës se disa blerës hapën me forcë dyert e dyqanit para orarit të hapjes dhe shtynë klientët e tjerë në përpjekje për të arritur të parët te pajisjet.
Franca ka përjetuar disa ditë me temperatura jashtëzakonisht të larta, me shumë rajone që kanë regjistruar temperatura mbi 35 gradë Celsius, duke nxitur rritjen e kërkesës për pajisje ftohëse.