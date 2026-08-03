Turkish Airlines thyen rekorde ditore për pasagjerë dhe fluturime në fillim të gushtit

Mücahithan Avcıoğlu
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Turkish Airlines njoftoi se ka vendosur rekorde të reja ditore për pasagjerë dhe fluturime gjatë fundjavës së parë të gushtit, transmeton Anadolu.
Kompania ajrore kombëtare e Turqisë transportoi 248.922 pasagjerë të shtunën, duke vendosur një rekord të ri ditor për operacionet e Turkish Airlines, sipas një deklarate të kompanisë përmes platformës amerikane të mediave sociale X.
Grupi ajror e tejkaloi këtë shifër të dielën, duke transportuar gjithsej 352.715 pasagjerë, përfshirë 248.318 në fluturimet e Turkish Airlines dhe 104.397 përmes filialit me kosto të ulët AJet.
Turkish Airlines dhe AJet kryen së bashku 1.970 fluturime pasagjerësh të dielën, përfshirë 1.388 shërbime të Turkish Airlines dhe 582 fluturime të AJet.
Kur u përfshinë operacionet e Turkish Cargo, numri i përgjithshëm ditor i fluturimeve të grupit arriti një rekord historik prej 2.034.
Kompania ajrore tha se pret të vendosë rekorde të tjera gjatë gushtit, ndërsa synon të forcojë pozicionin e Turqisë në aviacionin global.
Turkish Airlines transportoi 44,5 milionë pasagjerë në gjysmën e parë të këtij viti, një rritje prej 5,5 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa norma e mbushjes së avionëve u rrit me 2,3 pikë përqindjeje, duke arritur në 83,7 për qind.
Numri i pasagjerëve ndërkombëtarë u rrit me 6,6 për qind në 29,4 milionë gjatë periudhës janar-qershor, ndërsa trafiku i pasagjerëve në linjat e brendshme u rrit me 3,6 për qind në 15,1 milionë. Volumi i ngarkesave dhe postës u rrit me 13,3 për qind, duke arritur në rreth 1,16 milion tonë.
Grupi transportoi 92,6 milionë pasagjerë në vitin 2025, një rritje vjetore prej 8,8 për qind, ndërsa trafiku ndërkombëtar i pasagjerëve u rrit me 11,3 për qind në 60,7 milionë. Volumi i ngarkesave dhe postës u rrit me 8,4 për qind, duke arritur në rreth 2,17 milionë tonë vitin e kaluar.
Turkish Airlines ka një flotë prej 563 avionësh, përfshirë 28 avionë transporti mallrash. Rrjeti i kompanisë shtrihet në 358 destinacione, 53 vendase dhe 305 ndërkombëtare në 133 vende.