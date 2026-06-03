Turistët do të paguajnë 12 euro për të vizituar Katedralen e Këlnit pasi kisha përmend kostot në rritje

Ayhan Şimşek
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Turistët që vizitojnë Katedralen e Këlnit, një nga monumentet më të famshme të Gjermanisë, do të paguhen me një tarifë pranimi prej 12 euro duke filluar nga korriku, kanë njoftuar zyrtarët e kishës, transmeton Anadolu.
Administratori i katedrales Clemens van de Ven tha se ndryshimi është bërë i domosdoshëm sepse siti i listuar në UNESCO kushton 44 mijë dollarë në ditë për t'u përdorur, nxitur nga rritja e kostove të mirëmbajtjes, sigurisë dhe operimit.
Turistët u këshilluan të blinin bileta paraprakisht. Shitjet online janë vendosur të hapen më 15 qershor, me bileta të disponueshme deri në tre muaj përpara. Vizitorët pa akses dixhital do të mund të blejnë bileta në një zyrë katedrale pranë vendit.
Sipas rregullave të reja, fëmijët nën 13-vjeç, personat me aftësi të kufizuara të rënda dhe shoqëruesit e tyre të caktuar do të pranohen pa pagesë. Një biletë e reduktuar prej 6 eurosh do të jetë e disponueshme për studentët e moshës mbi 14-vjeç, praktikantët dhe studentët e universitetit.
Udhëheqësit e kishës theksuan se aksesi do të mbetet falas për ata që ndjekin shërbimet, luten privatisht ose ndezin qirinj. Për të akomoduar këtë, do të krijohen zona të veçanta hyrjeje brenda ndërtesës monumentale gotike. Katedralja synon gjithashtu të ofrojë hyrje falas gjatë festave të caktuara të kishës dhe ngjarjeve të veçanta të zgjedhura.
Zyrtarët thanë se nuk presin që tarifa të reduktojë ndjeshëm numrin e vizitorëve, të cilët vlerësohen në rreth 6 milionë njerëz në vit. Megjithatë, vendimi ka tërhequr kritika në Këln dhe më gjerë, përfshirë edhe nga ish-arkitektja e katedrales Barbara Schock-Werner.
"Një vizitë në katedrale nuk duhet të jetë e mundur vetëm për të pasurit", i tha Schock-Werner transmetuesit publik gjerman WDR. "Për mua, duhet të ketë gjithashtu hapësira pa tregti", tha Schock-Werner.
Arkitektja e katedrales shtoi se ajo do të kishte preferuar model alternativ financimi, të tillë si një fondacion ose një fond mbështetës të dedikuar.