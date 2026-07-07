Trupi i udhëheqësit suprem të vrarë iranian mbërrin në Irak përpara procesionit mortor

Serdar Dincel
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Trupi i liderit suprem të vrarë të Iranit, Ali Khamenei mbërriti sot në qytetin Najaf të Irakut për një procesion funerali, njoftoi TV shtetëror iranian, transmeton Anadolu.
Ardhja e arkivolit është pjesë e një procesioni që mban trupin e Khameneit nëpër vendet e shenjta shiite në Iran dhe Irak përpara varrimit të tij përfundimtar.
Udhëtimi do të përfundojë në faltoren e Imam Rezait në Mashhad, vendlindja e tij, ku ai do të prehet më 9 korrik.
Khamenei u vra në sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit që filluan më 28 shkurt, duke shkaktuar javë të tëra sulmesh hakmarrëse nga Teherani që shënjestruan Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA.