Trupat gjermane do të largohen nga baza në Erbil të Irakut mes tensioneve rajonale

Ayhan Şimşek
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Gjermania planifikon të mbyllë kampin e saj ushtarak fushor pranë aeroportit të Erbilit në veri të Irakut deri në fund të shtatorit dhe të tërheq shumicën e trupave të saj, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të revistës javore "Der Spiegel", Ministria e Mbrojtjes njoftoi parlamentin për vendimin për mbylljen e kampit. Baza është përballur me kërcënime të përsëritura muajt e fundit, ndërsa tensionet u përshkallëzuan pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit.
Raporti tha se edhe pse forcat gjermane nuk ishin drejtpërdrejt objektiv i sulmeve me raketa dhe dronë nga Irani, afërsia e tyre me njësitë amerikane i detyroi ushtarët të kalonin shumë net në bunkerë.
Zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes, Christiane Noack konfirmoi se ministria kishte informuar komisionet përkatëse të parlamentit, por refuzoi të jepte detaje të mëtejshme për afatin kohor apo aspekte të tjera të tërheqjes, duke përmendur sigurinë e trupave të dislokuar.
“Kjo do të jetë çështje e një planifikimi të detajuar, nuk bëhet fjalë për një tërheqje të nxituar”, tha Noack në një konferencë për media në Berlin.
“Siç e dini, çdo mision ka një strategji daljeje dhe rruga përpara tani është përcaktuar në koordinim të ngushtë me partnerët tanë”, shtoi ajo. Noack shtoi se një ekip më i vogël këshilltarësh ushtarakë do të mbetet në rajon për të vazhduar mbështetjen ndaj forcave kurde Peshmerga.