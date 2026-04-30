Trumpi përsërit presionin mbi presidentin izraelit për të falur Netanyahun

Berk Kutay Gökmen
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka përsëritur "fushatën e tij të presionit" ndaj presidentit Izraelit, Isaac Herzog, për të falur kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
Trump tha për portalin "Axios" të mërkurën se Netanyahu e kishte hapur temën e gjyqit të tij për korrupsion gjatë bisedës që patën të martën në mbrëmje duke i thënë se do të kthehej sërish në gjykatë të mërkurën, në vend që të përqendrohej tek Irani. "Në mes të një lufte? Më lini një pushim", tha Trump.
Kryeministri izraelit, Netanyahu ndërpreu një seancë gjyqësore në gjyqin e tij për korrupsion të mërkurën për të mbajtur konsultime sigurie në lidhje me një flotilje ndihmash që shkonte në Rripin e Gazës.
Para se të fillonte seanca gjyqësore në Tel Aviv, Netanyahu kërkoi të shkurtonte seancën e së mërkurës në tre orë, por gjyqtarët e refuzuan kërkesën. Ai më pas kërkoi të largohej nga salla e gjyqit për një orë për të mbajtur konsultime sigurie në Ministrinë e Mbrojtjes dhe pastaj të kthehej më vonë, gjë që gjyqtarët e miratuan.
Netanyahu përballet me akuza për korrupsion, ryshfet dhe shkelje të besimit në tre raste që mund të çojnë në burgim nëse dënohet. Një aktakuzë u ngrit nga prokurori i përgjithshëm në nëntor 2019.
Pasi sulmoi vazhdimisht Herzogun gjatë disa muajve, Trumpi ndoqi një qasje më të butë, duke thënë se Herzogu "do të jetë një hero kombëtar nëse i jep Bibit një falje. Do ta vlerësoj shumë".
Ai tha se gjyqi i Netanyahut e bën Izraelin "të duket keq" dhe i hodhi poshtë akuzat si çështje "verë dhe purosh".
"Bibi është një kryeministër në kohë lufte. Ai nuk mund ta lërë këtë të varet mbi kokën e tij", tha Trumpi.
Trumpi ka avokuar për një falje për Netanyahun që nga qershori i kaluar, duke pretenduar se gjyqi për korrupsion kundër tij është një "gjueti shtrigash" e ngjashme me sfidat ligjore me të cilat është përballur në SHBA.
Izraeli do të mbajë zgjedhje në tetor dhe nëse Netanyahu mposhtet, shanset e tij për të shkuar në burg mund të rriten ndjeshëm. Netanyahu nuk ka pranuar ndonjë sjellje të keqe dhe as nuk ka treguar pendim, të dyja këto janë kërkesa thelbësore për një falje sipas ligjit izraelit.
Në një intervistë të mëparshme për "Axios" në mars, Trumpi e quajti Herzogun "një turp" për mosdhënien e faljes Netanyahut. Në një intervistë tjetër, ai e quajti atë "të dobët dhe patetik".