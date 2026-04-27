Trumpi mbështet propozimin për të riemërtuar ICE-n në NICE

Seyit Şamil Kurt
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump të dielën sinjalizoi mbështetje për një propozim për të riemërtuar Zyrën e Imigracionit dhe Doganave (ICE), duke mbështetur një sugjerim të ndarë në mediat sociale që do të ndryshonte akronimin e agjencisë në NICE, transmeton Anadolu.
Trumpi ripostoi në platformën e tij Truth Social mesazhin nga një mbështetës i cili propozoi që ICE të riemërohet "Zbatimi Kombëtar i Imigracionit dhe Doganave", gjë që do të ndryshojë akronimin e agjencisë në NICE. Mbështetësi tha se ndryshimi do t'i detyrojë mediat t'u referohen "agjentëve të NICE-s", duke e paraqitur agjencinë në terma më pozitivë.
"Ide e shkëlqyer!!! Bëjeni", shkroi Trumpi në përgjigje të postimit të dielën vonë.