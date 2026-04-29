Trumpi: Irani të bëhet i zgjuar së shpejti për marrëveshje mbi programin bërthamor

Berk Kutay Gökmen
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump sot i kërkoi Iranit të "bëhet i zgjuar së shpejti" për një marrëveshje mbi programin bërthamore, duke thënë: "Nuk ka më djalë të mirë!", transmeton Anadolu.
"Irani nuk mund të veprojë. Ata nuk dinë si të nënshkruajnë një marrëveshje jo-bërthamore. Më mirë të bëhen të zgjuar së shpejti", tha Trumpi në platformën e tij "Truth Social".
Postimi përfshinte një imazh të presidentit të SHBA-së të veshur me një kostum të zi dhe syze dielli, ndërsa mbante një armë zjarri, me shpërthime në një peizazh iranian pas tij.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke bërë që Teherani të përgjigjej me sulme ndaj asaj që e përshkroi si interesa të SHBA-së në të gjithë rajonin, shumë prej tyre në vendet e Gjirit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të organizuara në Islamabad më 11-12 prill, por negociatat përfunduan pa një marrëveshje.
Trumpi më vonë tha se armëpushimi ishte zgjatur me kërkesë të Pakistanit në pritje të një propozimi nga Teherani.
Ai sinjalizoi të hënën se nuk kishte gjasa ta pranonte propozimin e fundit të Iranit për t'i dhënë fund luftës, pasi Teherani propozoi një plan për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, duke i lënë pyetjet në lidhje me programin e tij bërthamor për negociata të mëvonshme.