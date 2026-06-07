Trump zotohet ta shkatërrojë uraniumin e Iranit me ose pa marrëveshje

Muhammed Yasin Güngör
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha se Washingtoni do të sigurojë shkatërrimin e uraniumit të pasuruar të Iranit, pavarësisht nëse arrihet një marrëveshje diplomatike apo jo, transmeton Anadolu.
“Ne do ta nxjerrim dhe do ta shkatërrojmë, qoftë në vend, ose do ta marrim jashtë dhe do ta shkatërrojmë”, tha Trump për NBC News në një intervistë të transmetuar të dielën.
Ai shtoi se SHBA-ja do të veprojë “me ta, ose pa ta”.
Trump tha se SHBA-ja do ta largojë uraniumin e pasuruar të Iranit “ushtarakisht, shumë ashpër” nëse nuk arrihet marrëveshje, duke shtuar: “Ne nuk do të kemi njerëz që na qëllojnë” nëse të dy palët “veprojnë së bashku”.
Presidenti amerikan pretendoi se teknologjia e Forcës Hapësinore po monitoron aktualisht rreth 1.000 paund (453,6 kilogramë) uranium të pasuruar të bllokuar nën rrënojat e objekteve të goditura më parë. “Nëse dikush do të ecte atje, nëse do të ecje atje, unë do të mund të lexoja emrin tënd nën xhaketë”, tha ai.
Lidhur me negociatat e paqes në zhvillim, Trump tha se palët janë “shumë afër” një marrëveshjeje, por ai kërkoi një klauzolë shtesë për të parandaluar Teheranin nga sigurimi i një arme bërthamore në çdo mënyrë.
Ai këmbënguli që marrëveshja duhet të përcaktojë se Irani nuk mund të “blejë, të sigurojë ose të marrë” asete bërthamore nga burime të tjera. Ai tha se Teherani e ka kundërshtuar “pak” këtë kërkesë.
– Udhëheqja e re dhe asetet
Trump gjithashtu pretendoi se ekziston një “probabilitet i lartë” që ai e di vendndodhjen e Udhëheqësit Suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, i cili sipas tij është “shumë i plagosur”.
Trump e përshkroi udhëheqjen e re iraniane nën Mojtaba Khamenein si “më racionale” dhe “shumë inteligjente”, duke theksuar se ai është “pjesë” e procesit të miratimit të një marrëveshjeje.
Presidenti amerikan sqaroi se çdo marrëveshje nuk do të çonte në shkrirje të menjëhershme të aseteve iraniane, duke thënë se kjo do të ndodhte vetëm “pas” një periudhe sjelljeje të mirë. “Nëse sillen mirë, nëse bëjnë punë të mirë, ne fillojmë të flasim”, tha ai.
Duke folur për trupat amerikane në Lindjen e Mesme, presidenti tha se do të ishte “e pamend” të tërhiqeshin para përfundimit të negociatave.