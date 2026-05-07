Trump zhvillon takim “shumë të mirë” me presidentin e Brazilit Lula për tregtinë dhe tarifat

Rabia İclal Turan
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka bërë të ditur se takimi i tij me presidentin e Brazilit, Luiz Inacio Lula da Silva, në Shtëpinë e Bardhë shkoi “shumë mirë”, duke shtuar se do të planifikohen takime të tjera në muajt e ardhshëm, transmeton Anadolu.
“Përfundova së fundmi takimin tim me Luiz Inacio Lula da Silva, presidentin shumë dinamik të Brazilit. Diskutuam shumë tema, përfshirë tregtinë dhe veçanërisht tarifat”, shkroi Trump në platformën e tij TruthSocial.
“Takimi shkoi shumë mirë. Përfaqësuesit tanë janë planifikuar të takohen për të diskutuar disa elemente kyçe. Takime shtesë do të planifikohen në muajt e ardhshëm, sipas nevojës”, shtoi ai.
Vitin e kaluar në korrik, Trump vendosi tarifa ndaj mallrave braziliane, me norma që arritën deri në 50 për qind për shumë importe, në lidhje me ndjekjen penale të ish-presidentit Jair Bolsonaro, një aleat i njohur i Trumpit.
Trump dhe Lula u takuan në tetor të vitit të kaluar në Malajzi, në margjinat e samitit të 47-të të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN), një takim i përshkruar nga Trump si i “mirë”.