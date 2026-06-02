Trump zëvendëson Tulsi Gabbard me shefin e financave të strehimit si drejtor i inteligjencës kombëtare

Muhammed Yasin Güngör
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së Donald Trump emëroi sot kreun e Agjencisë Financiare të Strehimit, William Pulte, si drejtor në detyrë të Inteligjencës Kombëtare, pas dorëheqjes së Tulsi Gabbard në fund të muajit maj, transmeton Anadolu.
Trump, në një postim në platformën e tij Truth Social, përmendi përvojën e Pulte në menaxhimin e më shumë se dhjetë trilionë dollarëve në asete si dëshmi të aftësisë së tij për të trajtuar “çështje të ndjeshme”.
Pulte aktualisht shërben si drejtor i Agjencisë Federale Financiare të Strehimit dhe kryetar i kompanive të hipotekave Fannie Mae dhe Freddie Mac. Sipas Trumpit, ai do t’i mbajë këto poste edhe gjatë ushtrimit të detyrës së përkohshme në inteligjencë.
Gabbard u largua nga posti i Drejtores së Inteligjencës Kombëtare për t’i dhënë përparësi familjes së saj pas diagnostikimit të bashkëshortit me kancer.
Trump kishte deklaruar më parë se zëvendësdrejtori kryesor i Inteligjencës Kombëtare, Aaron Lukas, do të shërbente si drejtor i përkohshëm i Inteligjencës Kombëtare.