Trump urdhëron Departamentin e Drejtësisë të hetojë kompanitë e naftës për çmimet e benzinës

Diyar Güldoğan
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se e ka urdhëruar Departamentin e Drejtësisë të hetojë kompanitë e naftës për çmimet e larta të benzinës, transmeton Anadolu.
“Kompanitë e mëdha të naftës nuk po e ulin çmimin në pompë në përputhje me rënien e madhe të çmimeve që ato po paguajnë për naftën. Këto çmime po bien si gur! Me fjalë të tjera, konsumatorët po ‘zhvaten’”, tha Trump në platformën e tij Truth Social.
“Kam udhëzuar Departamentin e Drejtësisë që menjëherë të fillojë ta shqyrtojë këtë çështje. Çmimet e benzinës duhet të fillojnë të bien shumë më shpejt sesa ajo që po shoh”, shtoi ai.
Të martën, Trump tha se çmimi mesatar i benzinës në nivel kombëtar ka rënë me 0.60 dollarë për gallon “krahasuar me pak kohë më parë”.
Javën e kaluar, çmimi mesatar i benzinës në SHBA ra nën 4 dollarë për gallon për herë të parë që nga muaji mars, pasi SHBA-ja dhe Irani njoftuan një memorandum mirëkuptimi për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të rikthyer transportin detar përmes Ngushticës së Hormuzit.