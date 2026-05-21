Trump thotë se SHBA-ja kundërshton taksat në Ngushticën e Hormuzit, zotohet të marrë uranium nga Irani

Diyar Güldoğan
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Presidenti Donald Trump tha se SHBA-ja kundërshton çdo taksë për kalimin e anijeve nëpër Ngushticën e Hormuzit dhe u zotua se Iranit nuk do t’i lejohet të mbajë uranium shumë të pasuruar, transmeton Anadolu.
“Ne nuk duam taksa. Është një rrugë ujore ndërkombëtare. Ata nuk po vendosin taksa tani”, tha Trump për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë.
Trump pretendoi se Irani po pëson humbje të mëdha financiare për shkak të kufizimeve në aktivitetin e transportit detar.
I pyetur nëse Irani mund ta mbajë rezervën e tij të uraniumit shumë të pasuruar në ndonjë marrëveshje të ardhshme, Trump u përgjigj prerë.
“Jo, ne do ta marrim uraniumin shumë të pasuruar; do ta marrim”, tha Trump. “Ne nuk kemi nevojë për të. Nuk e duam. Me shumë gjasë do ta shkatërrojmë pasi ta marrim, por nuk do t’i lejojmë ta kenë”, shtoi ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa afat, duke mbajtur njëkohësisht bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane në Ngushticën e Hormuzit.