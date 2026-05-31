Trump thotë se SHBA e la “të paprekur ushtrinë e Iranit”, duke përmendur mësimet nga lufta në Irak

Seyit Şamil Kurt
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Washingtoni qëllimisht është përmbajtur nga goditja e ushtrisë iraniane, duke argumentuar se luftërat e kaluara kanë treguar rreziqet e shpërbërjes së institucioneve dhe forcave të armatosura të një vendi, transmeton Anadolu.
Trump tha se SHBA-ja e la “ushtrinë të paprekur”, pavarësisht se kreu sulme kundër elementeve të tjera të udhëheqjes iraniane.
“Njerëzit do të habiteshin kur ta dëgjonin këtë, sepse janë bërë gabime në luftëra ku eliminohen të gjithë dhe më pas krijohet një situatë ku një vend nuk mund të rindërtohet për 40 vjet”, tha Trump në një intervistë për Fox News.
Trump përmendi Irakun si shembull të asaj që e përshkroi si një qasje të dështuar amerikane në konfliktet e mëparshme.
“Shikoni çfarë ndodhi me Irakun. Ne vepruam aq keq, ishte një gjë kaq e pamend”, tha ai.
Presidenti amerikan gjithashtu përsëriti pretendimin e tij se Irani do të kishte siguruar armë bërthamore nëse SHBA-ja nuk do të kishte goditur objektet bërthamore iraniane me bombarduesit B-2 në qershorin e kaluar.
Ai po ashtu theksoi se nuk “nxiton” për të finalizuar një marrëveshje me Teheranin.
“Nëse nxiton, nuk do të bësh një marrëveshje të mirë”, tha ai, duke shtuar se të dyja palët ishin “afër një marrëveshjeje shumë të mirë”.
Ai gjithashtu tha se “garancia e vetme” që kërkon në çdo marrëveshje është që Irani të mos sigurojë armë bërthamore.
“Garancia e vetme që duhet të kem është se nuk do të ketë armë bërthamore, ata kanë rënë dakord për këtë”, tha Trump, megjithëse zyrtarët iranianë nuk e kanë konfirmuar një klauzolë të tillë në ndonjë marrëveshje.
“Ngadalë por me siguri, po arrijmë atë që mendoj se duam dhe nëse nuk marrim atë që duam, do t’i japim fund në një mënyrë tjetër”, shtoi ai.