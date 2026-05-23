Trump thotë se lufta SHBA-Izrael kundër Iranit "do të mbarojë së shpejti"

Michael Gabriel Hernandez
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
Presidenti amerikan Donald Trump sinjalizoi të premten se përfundimi i luftës SHBA-Izrael ndaj Iranit është afër, raporton Anadolu.
“Ne i kemi ndalur ata. Ata nuk do të kenë kurrë armë bërthamore. Dhe kjo do të mbarojë së shpejti. Do të përfundojë së shpejti”, u tha Trump mbështetësve të tij në shtetin e New Yorkut.
“Do të shihni shifra si kurrë më parë, si në rritje ashtu edhe në aspektin e kostos; do të shihni që çmimet e makinave do të bien”, shtoi ai.
Më herët të premten, agjencia gjysmëzyrtare iraniane raportoi se një delegacion nga Katari po negocion me ministrin e Jashtëm të Iranit Abbas Araghchi në Teheran, me synim për t’i dhënë fund luftës në kuadër të ndërmjetësimit pakistanez.
Lajmi erdhi pasi shefi i ushtrisë së Pakistanit, Feldmareshall Asim Munir, mbërriti në Teheran si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të ndërmjetësimit për t’i dhënë fund luftës.
Kjo është vizita e dytë e tillë e Munirit në Teheran në kuadër të përpjekjeve të ndërmjetësimit pakistanez për t’i dhënë fund luftës.
Ndërkaq, ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi ka qenë në Teheran prej dy ditësh si pjesë e bisedimeve indirekte mes SHBA-së dhe Iranit.
Aktiviteti i shtuar diplomatik vjen në një kohë kur raportohet se negociatorët po ngushtojnë dallimet për një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës.
Përpjekjet për ndërmjetësim filluan kur Pakistani siguroi një armëpushim më 8 prill, duke ndalur luftën dhe më pas duke pritur bisedimet më të larta mes SHBA-së dhe Iranit që nga viti 1979 më 11–12 prill.
Islamabadi ka intensifikuar procesin e tij të ndërmjetësimit për të siguruar një raund të dytë bisedimesh direkte mes dy palëve.