Trump thotë se "kurrë nuk i ka interesuar ndryshimi i regjimit" në Iran

Berk Kutay Gökmen
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se "kurrë nuk i ka interesuar ndryshimi i regjimit" në Iran, duke shtuar se SHBA-ja po merret me "njerëz shumë racionalë", raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Francë, Trump tha: "Unë kurrë nuk jam interesuar për ndryshimin e regjimit. Nuk ka qenë kurrë pjesë e kësaj, por mendoj se keni ndryshim regjimi sepse ju e dini më mirë se kushdo tjetër".
"Nuk besoj në ndryshimin e regjimit, e dini, kam parë ndryshime regjimesh për vite me radhë, ato kurrë nuk funksionojnë", tha presidenti amerikan.
"Grupi i parë, të gjithë janë të vdekur. Grupi i dytë, janë të vdekur. Një pjesë e grupit të tretë është zhdukur, dhe ne po merremi me njerëz që mendoj se janë shumë racionalë", tha ai.
"Mendoj se në fakt ata janë më të zgjuar se grupi i parë dhe i dytë, por nuk janë të radikalizuar dhe po kërkojnë ta ndihmojnë vendin e tyre", shtoi ai.
Lidhur me një marrëveshje me Teheranin, Trump tha: "Nuk kemi asnjë detyrim të investojmë asnjë para në Iran", duke shtuar: "Ne nuk po investojmë asnjë para. Ne kemi të drejtë, nëse duam, por nuk po investojmë asnjë para".
"Ne e kemi marrëveshjen tonë me Iranin, dhe për të qenë e suksesshme, ajo kalon në një fazë të dytë, që mendoj se do të jetë në fakt më e lehtë", tha ai, duke shtuar se të dy vendet "kanë një marrëveshje që është e drejtë, që është një marrëveshje e mirë".