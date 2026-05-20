Michael Gabriel Hernandez
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha se do t’u japë edhe një shans të fundit përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund “përfundimisht luftës me Iranin”, transmeton Anadolu.
“Do t’i japim edhe këtë shans. Nuk jam duke nxituar. Mund të mendoni se po afrojnë zgjedhjet e mesmandatit dhe po nxitoj. Nuk jam me nxitim”, u tha Trump gazetarëve në Bazën Ajrore Andrews, duke iu referuar zgjedhjeve të rëndësishme të Kongresit këtë vjeshtë, ku lufta mund të luajë një rol kyç.
“Thjesht, idealisht, do të doja të shihja më pak njerëz të vrarë, në vend të shumë”, shtoi ai, para një udhëtimi në Connecticut.
“Thjesht pyes veten nëse ata kanë në mendje të mirën e popullit, sepse disa nga gjërat që po bëjnë, për mua do të thotë se nuk e kanë të mirën e popullit, dhe ata duhet ta kenë të mirën e popullit. Ka shumë zemërim tani në Iran, sepse njerëzit po jetojnë shumë keq”, tha Trump.
Më herët sot, ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi mbërriti në Teheran për vizitën e tij të dytë në Iran brenda më pak se një jave, raportoi transmetuesi shtetëror iranian IRIB. Pas mbërritjes, Naqvi u takua me homologun e tij iranian Eskandar Momeni në Ministrinë e Brendshme.
Pakistani ka luajtur rol kyç në ndërmjetësimin e përpjekjeve për t’i dhënë fund luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan më 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme të befasishme ndaj Iranit, duke e shtyrë Iranin të përgjigjej me sulme me dronë dhe raketa që goditën objektiva në gjithë rajonin, ndërsa Teherani mbylli Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të sjellin një marrëveshje të qëndrueshme. Trump më vonë e zgjati armëpushimin në afat të pacaktuar, duke mbajtur njëkohësisht një bllokadë mbi anijet që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane përmes këtij korridori strategjik ujor.
I pyetur nëse është në të njëjtën linjë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për Iranin, Trump u përgjigj shkurt: “Po”.
“Ai do të bëjë çfarë të dua unë. Është një njeri shumë, shumë i mirë”, tha Trump.