Trump thekson se SHBA preferon marrëveshje bërthamore me Iranin, por paralajmëron se opsioni ushtarak mbetet në tryezë

Diyar Güldoğan
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja mbetet e përkushtuar për arritjen e një marrëveshjeje bërthamore me Iranin, por ka paralajmëruar se Washingtoni është i gatshëm të përdorë forcën ushtarake nëse diplomacia dështon, duke këmbëngulur se Teherani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore, transmeton Anadolu.
“Ne ose do të bëjmë një marrëveshje ose do ta përfundojmë punën. Në rregull dhe nuk do të jetë e vështirë ta përfundojmë punën. Do të preferoja të bëjmë një marrëveshje, sepse nuk dua të ndikoj në 91 milionë njerëz”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Trump tha se SHBA-ja ka kapacitetin për të goditur infrastrukturën e Iranit nëse është e nevojshme.
“Ne mund t’ua shembim urat për një orë, mund t’ua shkatërrojmë furnizimin me energji. Ata nuk kanë më para. Ne nuk u kemi dhënë më para”, tha ai.
Presidenti amerikan përsëriti se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore.
“Irani nuk mund të ketë armë bërthamore. Nuk po kërkoj ndryshim regjimi,” shtoi ai.
Më vonë, duke folur në një drekë në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se operacionet e fundit ushtarake të SHBA-së kishin dobësuar kapacitetet ushtarake të Iranit dhe i bëri sërish thirrje Teheranit të arrijë marrëveshje.
“Ne e shkatërruam marinën e tyre, forcën ajrore, radarët, udhëheqësit. I shkatërruam të gjithë. Dhe pastaj dëgjova se po shkojnë shumë mirë. Jo, nuk po shkojnë fare mire”, tha Trump.
Irani, theksoi Trump, dëshiron të bëjë një marrëveshje “shumë”.
“Do të shohim çfarë ndodh. Ata duhet të bëjnë marrëveshjen e duhur, sepse nuk mund të kenë armë bërthamore. Do të shohim çfarë ndodh. Ne do të fitojmë në një mënyrë ose në tjetrën. Do të fitojmë në mënyrën e mirë ose jo të mire”, shtoi ai.
Deklaratat e Trumpit erdhën pas përfundimit të bisedimeve indirekte SHBA-Iran javën e kaluar pa shenja publike progresi drejt një marrëveshjeje më të gjerë, pavarësisht një armëpushimi 60-ditor që synonte të krijonte hapësirë për diplomaci pas konfliktit që nisi me sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt.