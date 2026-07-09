Trump: Sulmet amerikane do të jenë "shumë më keq” nëse Irani vazhdon të godasë anijet në Ngushticën e Hormuzit

Berk Kutay Gökmen
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka paralajmëruar se sulmet amerikane ndaj Iranit “do të jenë shumë më keq” nëse Teherani vazhdon të godasë anijet në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Kjo është hakmarrje për bombardimin e djeshëm të anijeve nga Irani. Nëse kjo ndodh përsëri, do të jetë shumë më keq”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social, së bashku me video pamje të sulmeve amerikane ndaj Iranit.
Deklarata e tij vjen pak pasi Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane (CENTCOM) njoftoi në rrjetin social amerikan X se forcat amerikane kishin nisur një raund të ri sulmesh kundër Iranit, me qëllim dobësimin e aftësisë së Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Mediat iraniane raportuan një seri shpërthimesh në disa zona të jugut të Iranit pas sulmeve amerikane, të cilat, sipas tyre, kishin në shënjestër disa lokacione.
Mohsen Rezaei, këshilltar i lartë i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, tha në rrjetin X se “armiku agresor dhe bashkëpunëtorët e tij do të ndëshkohen rëndë”.