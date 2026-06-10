Trump: SHBA-ja siguroi kalimin e më shumë se 100 milionë fuçive naftë përmes Ngushticës së Hormuzit

Diyar Güldoğan
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Presidenti Donald Trump tha të mërkurën se një mision amerikan ka ndihmuar në sigurimin e kalimit të më shumë se 100 milionë fuçive nafte dhe mbi 200 anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Trump tha se muajin e kaluar kishte urdhëruar ushtrinë të kryente një “mision sekret” për të mbështetur cisternat e naftës dhe transportin tregtar që kalojnë ngushticën.
“Sot, jam i kënaqur të njoftoj se kjo përpjekje ka rezultuar me më shumë se 100 milionë fuçi nafte që kanë kaluar përmes Ngushticës së Hormuzit dhe kanë hyrë në tregun e hapur”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Më shumë se 200 anije tregtare e përfunduan “me sukses” udhëtimin e tyre përmes ngushticës si pjesë e operacionit, tha Trump.
“Ky sukses i jashtëzakonshëm është sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kontrollojnë Ngushticën e Hormuzit — jo Irani. Ushtria e tyre është e mundur dhe ekonomia e tyre është e shkatërruar. Për Iranin ka mbaruar gjithçka”, shtoi Trump.