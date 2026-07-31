Trump: SHBA-ja nuk ka rënë dakord t'i japë Ukrainës teknologjinë e raketave Patriot

Rabia İclal Turan
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha të premten se Washingtoni nuk ka rënë dakord t’i ofrojë Ukrainës teknologjinë e avancuar të raketave Patriot, duke lënë të kuptohet se një transferim i tillë “nuk do të ndodhë kurrë”, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët gjatë një mbledhjeje të kabinetit në Camp David, në Maryland, Trump u pyet nëse presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy duhet të bëjë më shumë përpara se SHBA-ja t’i japë Ukrainës licencën për sistemin raketor Patriot.
“Këto armë janë të jashtëzakonshme. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm për të lejuar dikë që t’i prodhojë ato”, tha Trump.
“Nuk kemi rënë dakord për këtë. Po diskutojmë për këtë çështje, por të japësh një teknologji të tillë… nuk mendoj se kjo do të ndodhë ndonjëherë”, shtoi ai.
Zelenskyy u takua me Trumpin më herët këtë javë në Washington dhe më pas i tha televizionit Fox News se presidenti amerikan kishte rënë dakord t’i jepte Ukrainës licenca për prodhimin e sistemeve raketore Patriot.
Në një intervistë për Financial Times (FT), të publikuar më herët gjatë ditës, Trump shprehu dyshime për lejimin e Ukrainës që të prodhojë raketa Patriot, duke thënë se “nuk është i sigurt” për një hap të tillë.