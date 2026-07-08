Trump: SHBA-ja "ndoshta" do ta godasë Iranin "fort" sërish të mërkurën në mbrëmje

Diyar Güldoğan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Shtetet e Bashkuara të Amerikës "ndoshta" do të godasin përsëri Iranin të mërkurën në mbrëmje, paralajmëroi Presidenti Donald Trump, pas sulmeve të SHBA-së kundër Teheranit pas sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
"Ne i goditëm ata shumë fort mbrëmë, shumë, shumë fort. Ndoshta do t‘i godasim fort përsëri sonte. Po i jap një paralajmërim të vogël. Ne do ta godasim atë fort sonte," tha Trump në një takim me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy në margjinat e samitit të NATO-s në Ankara.
Më herët, Trump tha se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar me Iranin për t'i dhënë fund konfliktit kishte "përfunduar".
"Është një pyetje shumë interesante për mua. Mendoj se ka përfunduar," tha Trump kur u pyet nëse Memorandumi i Mirëkuptimit ishte i "vdekur".