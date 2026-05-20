Trump: SHBA-ja do ta përfundojnë luftën me Iranin shumë shpejt

Diyar Güldoğan
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të martën se SHBA-ja po lëviz me shpejtësi drejt përfundimit të luftës me Iranin, transmeton Anadolu.
"Do ta përfundojmë atë luftë shumë shpejt. Ata duan aq shumë të bëjnë një marrëveshje, saqë janë të lodhur nga kjo", tha Trumpi në Shtëpinë e Bardhë.
"Mendoj se do ta përfundojmë këtë shumë shpejt dhe ata nuk do të kenë një armë bërthamore dhe shpresojmë se do ta bëjmë në një mënyrë shumë të mirë", shtoi ai.
Presidenti amerikan theksoi forcën ushtarake të SHBA-së, duke ia dhënë meritën operacioneve të fundit aftësive degraduese iraniane.
"Ushtria jonë është më e madhja në botë. Ne shkatërruam marinën e tyre. Forca e tyre ajrore është zhdukur. Sistemi i tyre kundërajror është zhdukur. I gjithë materiali i tyre që përdorin për luftë është zhdukur. Nuk dua të them se udhëheqësit e tyre janë zhdukur, sepse nuk është shumë mirë, por kjo është e vërtetë", tha ai.
Trumpi theksoi se Iranit nuk do t'i lejohet të zhvillojë armë bërthamore në asnjë rrethanë. "Nuk do të jemi në gjendje ta durojmë këtë dhe nuk do ta durojmë", tha ai.
Zhvillimet vijnë ndërsa tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin, si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Trumpi më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar.