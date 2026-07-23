Trump: SHBA-ja do ta mbajë Iranin përgjegjës nëse Huthit sulmojnë anijet

Berk Kutay Gökmen
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha sot se Washingtoni do ta mbajë Teheranin përgjegjës nëse grupi jemenas Huthi sulmon anijet tregtare, transmeton Anadolu.
"Një vit më parë, SHBA-ja sulmoi shumë fuqishëm Huthit për ndërhyrjen e tyre në tregti, duke qëlluar mbi anijet", shkroi Trump në platformën e tij "Truth Social".
"Që nga ajo kohë, dhe gjatë konfliktit tonë me Iranin, ata kanë vepruar me shumë përgjegjësi. Fatkeqësisht, tani ata po rifillojnë përsëri, duke qëlluar në dy anije të Arabisë Saudite mbrëmë", shtoi ai.
"Ju lutemi, lëreni këtë vërtetë të shërbejë për të përfaqësuar se nëse ata e bëjnë këtë përsëri, SHBA-ja do ta konsiderojë Iranin përgjegjës, në atë që Huthit janë zëvendësues ose përfaqësues të Iranit. Ndëshkime të mëdha ushtarake do t'i shkaktohen Iranit dhe Huthive, me të cilët jam shumë i zhgënjyer në atë që kanë vepruar në mënyrë shumë profesionale dhe të zgjuar deri më tani", tha Trump.
Deklaratat e tij erdhën pasi grupi Huthi i Jemenit tha sot më herët se ata kryen operacion ushtarak që synonte dy cisterna nafte saudite me raketa balistike dhe lundruese si dhe me dronë.
Sekretari amerikan i Shtetit, Rubio tha sot se Huthit duhet të "qëndrojnë jashtë" konfliktit të Iranit, duke pretenduar se ata "u futën" në luftën në Lindjen e Mesme nga Teherani.
"Shpresoj se ata do të ndalojnë. Ata nuk duhet ta bëjnë këtë. Ata u zhytën në këtë nga iranianët", u tha Rubio gazetarëve.