Trump: SHBA-ja do të largojë uraniumin e pasuruar të nivelit të lartë të Iranit në një të ardhme të afërt

Berk Kutay Gökmen
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se SHBA-ja do të largojë uraniumin e pasuruar në nivel të lartë nga Irani në "të ardhmen e afërt" dhe se të dy vendet janë afër arritjes së një marrëveshjeje, transmeton Anadolu.
"Ne do të hyjmë në një moment në të ardhmen e afërt për të larguar uraniumin e pasuruar në nivel të lartë të Iranit nga rrënojat", tha Trump për Financial Times të mërkurën, duke vënë në dukje se SHBA-ja do ta bëjë këtë në koordinim me Teheranin.
I pyetur nëse Irani ka pranuar që të lejojë SHBA-në të marrë uraniumin, Trump tha se "ata kanë rënë dakord", duke shtuar se "Është një nga gjërat për të cilat flasim. Është shumë e mbivlerësuar. Unë jam ai që e mbivlerësova. Për mua është e rëndësishme. Për njerëzit e tjerë, nuk është e rëndësishme".
Lidhur me armëpushimin e brishtë midis Izraelit dhe Libanit, Trump tha se ai ende po "përpiqet ta ndajë" çështjen nga përpjekjet e tij për të arritur një marrëveshje me Iranin. Teherani kërkoi ndërprerjen e sulmeve izraelite në Liban si kusht për një marrëveshje për të hapur Ngushticën e Hormuzit.
Trump vlerësoi gjithashtu kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, si një "partner të shkëlqyer", duke shtuar se Izraeli "nuk do të kishte mundur (luftën me Iranin) pa ne, as nuk do të kishte mundur t'i afrohej... Ata kishin nevojë për ne dhe na detyruan t'i ndihmojmë".