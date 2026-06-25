Rabia İclal Turan
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të mërkurën se Washingtoni është gati të ndihmojë Venezuelën pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën vendin e Amerikës së Jugore, transmeton Anadolu.
"Dy tërmetet e mëdha që sapo goditën popullin e mrekullueshëm të Venezuelës janë të dyja të përmasave masive dhe kanë lënë një numër shkatërrues vdekjesh", tha Trump në një postim në platformën e tij "Truth Social".
"SHBA-ja është e gatshme, ka vullnet dhe e aftë të ndihmojnë!", tha ai duke shtuar se u ka udhëzuar të gjitha agjencive federale të "përgatiten për të vepruar shpejt".
"Ne do të jemi atje për miqtë tanë të rinj dhe të shkëlqyer", tha ai.
Sipas të dhënave të fundit teknike nga Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS), Venezuela veriore u trondit dhunshëm nga një sekuencë e jashtëzakonshme sizmike e dyfishtë.
Sizmologët konfirmuan se një para-goditje masive 7.2 ballë goditi fillimisht pranë komunës së San Felipe, kryeqytetit të shtetit Yaracuy. Vetëm 40 sekonda më vonë, një goditje kryesore edhe më katastrofike 7.5 ballë ndodhi në juglindje të Yumare.
Të paktën 32 persona kanë humbur jetën nga tërmetet e fuqishme që goditën njëra pas tjetrës Venezuelën, ndërsa rreth 700 të tjerë janë plagosur, tha presidentja në detyrë e vendit, Delcy Rodriguez.
Goditja kryesore ishte tërmeti më i madh i regjistruar që ka goditur Venezuelën dhe më i forti në më shumë se 125 vjet.
Qeveria amerikane nuk ka njoftuar ende masa specifike ndihme, por komentet e Trumpit tregojnë se Washingtoni po përgatitet të ofrojë mbështetje ndërsa autoritetet vlerësojnë situatën në terren.
Presidentja në detyrë e Venezuelës, Rodriguez, shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare të mërkurën vonë pasi një seri e fuqishme tërmetesh goditën bregdetin e Karaibeve të vendit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke shkaktuar paralajmërime dhe këshilla për cunami në të gjithë rajonin.