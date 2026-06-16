Trump: Rusia "duhet të bëjë një marrëveshje" me Ukrainën

Berk Kutay Gökmen
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Rusia "duhet të bëjë një marrëveshje" me Ukrainën, duke theksuar se të dyja palët kanë humbur "shuma të mëdha njerëzish" në luftë që nga viti 2022, raporton Anadolu.
"E gjithë kjo është absurde", tha Trump për luftën Rusi-Ukrainë, duke shtuar: "Kështu që, po, do të bëj gjithçka që mundem".
Të dyja palët kanë humbur kaq shumë ushtarë, "që nga Lufta e Dytë Botërore nuk ka ndodhur diçka e tillë", tha Trump, duke iu referuar humbjeve në të dyja anët.
"Rusia ka humbur shuma të mëdha njerëzish, dhe po ashtu Ukraina. Muajin e kaluar, ata humbën 35.000 ushtarë mes të dyja palëve. Kjo është në baza mujore. Ata mesatarisht humbin 25.000 njerëz, kryesisht ushtarë, të rinj, të rinj, njerëz të bukur, dhe është çmenduri ajo që po ndodh atje", tha Trump.
"Fola me Presidentin Putin të dielën, pothuajse e njëjta gjë, ata thjesht vazhdojnë, vazhdojnë të luftojnë, duke humbur ushtarë, humbin kaq shumë ushtarë", shtoi Trump.
Trump tha se kishte pasur një takim "shumë të mirë" me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy sot më herët.