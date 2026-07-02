Trump raporton të ardhura rekord 2,2 miliardë dollarë të nxitura nga sipërmarrjet e kriptomonedhave në mandatin e dytë

Büşra Nur Çakmak
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, raportoi më shumë se 2,2 miliardë dollarë të ardhura vitin e kaluar, të nxitura kryesisht nga zotërimet e kriptomonedhave dhe sipërmarrjet e lidhura me to, duke shënuar një rritje të paparë të pasurisë për një president të SHBA-së në detyrë, sipas një deklarimi financiar të shqyrtuar nga "The Washington Post", transmeton Anadolu.
Zbulimi tregoi se të ardhurat e raportuara të Trump u rritën me më shumë se 1,6 miliard dollarë gjatë vitit të kaluar, me sipërmarrjet e kriptomonedhave që përbënin pjesën më të madhe të rritjes, ndërsa administrata e tij ndërmori hapa për të lehtësuar rregullimin e industrisë së aseteve dixhitale, raportoi "The Washington Post".
Sipas raportit, të drejtat e autorit dhe të ardhurat e tjera nga sipërmarrjet e kriptomonedhave të lidhura me Trump, përfshirë monedhën meme $TRUMP, ishin ndër burimet më të mëdha të të ardhurave të presidentit.
Trump gjithashtu raportoi të ardhura të konsiderueshme nga portofoli i tij i pasurive të paluajtshme, duke përfshirë resortin e tij të golfit Trump National Doral dhe pronën Mar-a-Lago, megjithëse këto biznese tani përbëjnë një pjesë më të vogël të të ardhurave të tij të përgjithshme.
Duke folur me gazetarët të mërkurën para se të hipte në Air Force One, Trump ia atribuoi pasurinë e tij të rritur tregjeve financiare në rritje, duke thënë: "Ju e dini pse po përfitoj, sepse tregu i aksioneve po rritet".
Shtëpia e Bardhë hodhi poshtë kritikat se interesat financiare të Trump paraqesin konflikte interesi.
"As Presidenti dhe as familja e tij nuk janë përfshirë ndonjëherë - dhe as nuk do të përfshihen ndonjëherë - në konflikte interesi", tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly, në një deklaratë.
Raporti tha se ekspertët e etikës dhe ligjvënësit demokratë argumentuan se bizneset e kriptomonedhave të Trump krijojnë konflikte të mundshme sepse administrata e tij po formëson politikën federale që qeveris industrinë.
Kritikët gjithashtu vunë në dukje veprimet ekzekutive që synojnë lehtësimin e rregullimit të kriptomonedhave gjatë mandatit të tij të dytë.
Zbulimi gjithashtu renditi të ardhurat nga produkte të tjera të markës Trump, duke përfshirë Bibla, ora dhe libra, sipas "The Washington Post".