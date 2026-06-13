Trump pretendon se ushtria amerikane vrau liderin e bandës venezuelase Tren de Aragua

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se ushtria amerikane ka vrarë Hector Guerrero Floresin, i njohur më së shumti me nofkën Nino Guerrero, udhëheqësin e bandës venezuelase Tren de Aragua, transmeton Anadolu.
“Nën drejtimin tim, Komanda Jugore e Shteteve të Bashkuara kreu goditje të shpejtë dhe vdekjeprurëse për të eliminuar me sukses Nino Guerreron”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social, duke e përshkruar Tren de Araguan si “një nga organizatat terroriste më gjakatare në planet”.
Trump akuzoi paraardhësin e tij se kishte mundësuar dëmet e shkaktuara nga grupi, duke thënë se “para se të kthehesha në detyrë, Joe Biden hapi kufirin tonë jugor për miliona kriminelë të paligjshëm”, gjë që sipas tij i lejoi bandës të “dhunonte, gjymtonte dhe vriste qytetarë amerikanë me pandëshkueshmëri të plotë”.
Duke përmendur viktimat e bandës, ai tha se operacioni solli “drejtësi për ta, familjet e tyre dhe të dashurit e tyre”.
“Ky veprim u koordinua ngushtë me miqtë tanë në Venezuelë, me të cilët po punojmë shumë mirë”, tha Trump, duke shtuar se Tren de Aragua “nuk ka më strehë të sigurt në Venezuelë apo askund tjetër”.
Ai gjithashtu përmendi hapat e mëparshëm të SHBA-së, përfshirë shpalljen e grupit si “Organizatë e Huaj Terroriste” dhe deportimin e “mijëra kriminelëve të këqij”.
Trump më tej premtoi se do të ndjekë anëtarët e mbetur të grupit “në çdo kohë, në çdo vend”, duke shpërndarë gjithashtu atë që dukej si një video e shkurtër e sulmit.