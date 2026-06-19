Trump pretendon se lufta Rusi-Ukrainë mund të ishte shmangur nëse Moska do të kishte mbetur në G8

Muhammed Yasin Güngör
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha se lufta në vazhdim mes Moskës dhe Kievit me gjasë do të ishte shmangur nëse Rusia do të kishte mbetur anëtare e atëhershmes Grupi i Tetëve (G8), transmeton Anadolu.
“Me gjasë nuk do ta kishit luftën mes Rusisë dhe Ukrainës nëse do të ishte kështu”, tha Trump për Axios në një intervistë të transmetuar të premten, duke iu referuar vendimit për përjashtimin e Moskës, duke e kthyer grupin në G7.
Ai pretendoi se forumi “do të kishte qenë shumë më i mirë” nëse do ta kishte ruajtur strukturën e tij fillestare.
Trump ia atribuoi këtë ndryshim ish-presidentit Barack Obama, duke pretenduar se ai nuk donte që homologu i tij rus Vladimir Putin të ishte pjesë e grupit.
Rusia u përjashtua nga grupi në vitin 2014 pas aneksimit të paligjshëm të Krimesë.
Trump ka pretenduar edhe më parë, në disa raste, se nëse ai do të kishte qenë president në vitin 2022 në vend të Joe Bidenit, lufta në Ukrainë nuk do të kishte ndodhur kurrë.
Ai gjithashtu ka bërë thirrje që Rusia të rikthehet në grupimin G7.
Lufta në Ukrainë tashmë ka hyrë në vitin e pestë.
Këtë javë, Trump mori pjesë në Samitin e 52-të të G7-tës, samiti vjetor i grupit, i mbajtur në Evian-les-Bains të Francës.