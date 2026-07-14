Trump pret kryeministrin e ri irakian në Shtëpinë e Bardhë

Diyar Güldoğan
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka pritur në Shtëpinë e Bardhë kryeministrin irakian, Ali al-Zaidi, duke vlerësuar fitoren e tij të fundit në zgjedhje dhe duke shprehur optimizëm për marrëdhëniet SHBA-Irak, raporton Anadolu.
“Ne kemi një kampion fantastik, një kampion të ri dhe ai i fitoi zgjedhjet në mënyrë shumë të qartë, shumë bindëse”, tha Trump gjatë takimit me kryeministrin al-Zaidi.
Trump tha se dy liderët do të disktojnë marrëdhëniet dypalëshe dhe theksoi rezervat e mëdha energjetike të Irakut.
“Do të diskutojmë pak për këtë me ju, por ata kanë rezerva të jashtëzakonshme nafte”, tha ai.
Al-Zaidi mori detyrën në muajin maj, duke pasuar Mohammed Shia al-Sudanin, pas zgjedhjeve parlamentare të Irakut në muajin nëntor dhe muajsh negociatash për formimin e koalicioneve.
“Ne e duam Irakun, ky njeri sapo fitoi një zgjedhje të madhe. Ata janë shumë mirë të përfaqësuar, mund t’ju them këtë”, u tha Trump gazetarëve më herët, ndërsa mirëpriti al-Zaidin në Shtëpinë e Bardhë.