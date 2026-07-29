Trump premton përgjigje "shumë të ashpër" pas sulmit me dron ndaj tankerit amerikan të LNG-së në Egjipt

Diyar Güldoğan
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Presidenti Donald Trump premtoi përgjigje “shumë të ashpër” të mërkurën, pasi një dron goditi një tanker amerikan të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në Egjipt, transmeton Anadolu.
Trump u pyet nga gazetarët në Shtëpinë e Bardhë nëse kishte ndonjë tregues se Irani qëndron pas sulmit.
“Epo, mund t’ju jap një raport. Jam informuar për situatën. Është pak më shumë nga e njëjta gjë, por do të rregullohet”, tha ai.
Një dron goditi të mërkurën tankerin e gazit Energos Winter në portin mesdhetar të Damietës në Egjipt, duke rritur shqetësimet se lufta në Lindjen e Mesme mund të përhapet në infrastrukturën kritike detare.
Trump tha se SHBA-ja do ta godasë Iranin “shumë ashpër”.
“Ne do t’i godasim shumë ashpër, sepse tani është radha jonë për t’i goditur. Ata e dinë se kjo po vjen”, shtoi ai.