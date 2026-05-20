Trump: Nuk ka arsye të përshkallëzojmë më tej situatën në Kubë, “vendi po shpërbëhet”

Michael Gabriel Hernandez
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk ka arsye që administrata e tij të përshkallëzojë përpjekjet ndaj Kubës, pas muajsh presioni në rritje ndaj shtetit ishullor, raporton Anadolu.
“Nuk do të ketë përshkallëzim. Nuk mendoj se ka nevojë. Shikoni, vendi po shpërbëhet. Është një rrëmujë dhe ata disi kanë humbur kontrollin, me të vërtetë e kanë humbur kontrollin mbi Kubën”, u tha Trump gazetarëve në bazën Andrews në shtetin e Marylandit.
I pyetur nëse mendon se do të duhej të ndërmerrte një operacion ushtarak të ngjashëm me atë që çoi në kapjen e presidentit venezuelas Nicolas Maduro, Trump u përgjigj: “Nuk dua ta them këtë”.
Disa orë më herët, Prokurori i Përgjithshëm në detyrë Todd Blanche tha se Departamenti amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza penale ndaj ish-presidentit kuban Raul Castro.
“Po njoftojmë një aktakuzë që ngarkon Raul Castron dhe disa të tjerë me komplot për vrasjen e shtetasve amerikanë”, tha Blanche gjatë një ceremonie për nder të katër vullnetarëve të vrarë në vitin 1996, kur avionë kubanë rrëzuan dy aeroplanë të një grupi mërgimtarësh me bazë në Majami.
“Z. Castro dhe të tjerët akuzohen gjithashtu për krime të tjera, përfshirë shkatërrimin e avionëve dhe katër akuza individuale për vrasje”, shtoi ai.
Të dhënat gjyqësore tregojnë se aktakuza ndaj Castros, e depozituar në gjykatën federale në Majami, e ngarkon atë me një akuzë për komplot për vrasjen e shtetasve amerikanë, katër akuza për vrasje dhe dy akuza për shkatërrim avionësh.
Presidenti kuban Miguel Diaz-Canel e dënoi ashpër aktakuzën, duke akuzuar administratën Trump për gënjeshtra dhe shtrembërim të fakteve lidhur me rrëzimin e avionëve tri dekada më parë.
“Më 24 shkurt 1996, Kuba veproi në vetëmbrojtje legjitime brenda ujërave të saj juridiksionale, pas shkeljeve të përsëritura dhe të rrezikshme të hapësirës sonë ajrore nga terroristë famëkeq — një fakt për të cilin administrata amerikane e asaj kohe ishte paralajmëruar më shumë se dhjetë herë, por i injoroi paralajmërimet dhe lejoi vazhdimin e këtyre shkeljeve”, shkroi ai në platformën sociale amerikane X.
“Rëndësia etike dhe fryma humaniste e trashëgimisë së tij rrëzojnë çdo shpifje që mund të tentohet kundër Gjeneralit të Ushtrisë Raul Castro. Si komandant gueril dhe si burrë shteti, ai fitoi dashurinë e popullit të tij”, shtoi ai.