Trump: Nuk ishte siguria arsye e ndryshimit të avionit Air Force One pas samitit të NATO-s

Berk Kutay Gökmen
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka mohuar se shqetësimet e sigurisë ishin arsyeja pas vendimit të tij për të përdorur një avion më të vjetër të Air Force One gjatë një pjese të udhëtimit të kthimit nga samiti i NATO-s në Ankara, raporton Anadolu.
Trump tha se avioni i ri i dhuruar nga Katari kishte fluturuar paraprakisht drejt bazës ajrore Mildenhall Royal Air Force Base në Mbretërinë e Bashkuar, në mënyrë që personeli ushtarak ta shohë atë.
Më herët, ai në platformën e tij Truth Social shkroi se vizita ishte bërë me “kërkesën e të gjithë bazës” dhe nuk përfshinte “pothuajse asnjë devijim nga rruga e fluturimit”.
“Jo, pse do të kishte?” tha ai kur u pyet nëse shqetësimet e sigurisë ishin pas ndryshimit. Ai gjithashtu hodhi poshtë mundësinë se avioni kishte probleme mekanike.
“E dërguam pak më herët në mënyrë që t’i lejonim ata ta shihnin. E gjithë baza doli dhe e pa avionin dhe më pas ne u ulëm”, tha Trump gjatë një bisede me gazetarët në bordin e avionit të ri Air Force One.
Ai kaloi në avionin e ri për pjesën e dytë të udhëtimit drejt SHBA-së.
Pasi u nis nga Turqia me aeroplanin e vjetër Air Force One në vend të një avioni të rinovuar të dhuruar nga Katari, presidenti amerikan kaloi në avionin e ri në Mbretërinë e Bashkuar për fluturimin e kthimit drejt Washingtonit.
Trump tha se përballet “gjithmonë” me kërcënime të besueshme nga Irani, por nuk tha nëse kishte pasur një kërcënim të ri të mërkurën, pas disa sulmeve hakmarrëse amerikane kundër këtij vendi.
I pyetur pse gazetarëve iu kërkua të mbyllnin perdet e dritareve në kabinën e shtypit gjatë fluturimit nga Turqia drejt Mbretërisë së Bashkuar, ai u përgjigj: “E dini, ndoshta jeni në një fluturim të rrezikshëm për shkak të atyre njerëzve të poshtër me të cilët duhet të merremi”.
“Ata nuk më kërkuan ta mbyllja timen, por nëse do të ma kishin kërkuar, do ta kisha bërë”, tha ai.
“Këta janë njerëz të sëmurë, kështu që mund ta imagjinoj diçka të tillë. Nuk e dija që ata e kishin bërë këtë”, shtoi ai.