Trump nga Samiti G7: Netanyahu duhet të jetë më i përgjegjshëm me Libanin

Berk Kutay Gökmen
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha sot se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duhet të jetë "më i përgjegjshëm" me Libanin ndërsa kritikoi shkallën e operacioneve ushtarake izraelite kundër grupit libanez Hezbollah, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Francë, Trump tha: "Kam pasur një marrëdhënie të shkëlqyer me Bibin, por tani Bibi duhet të jetë më i përgjegjshëm në lidhje me Libanin".
"Unë do të thosha, nga të gjitha vendet, ata janë trajtuar më keq, dhe ata nuk mund të mbrohen, dhe ata kanë Hezbollahun, që është një problem për ta, kështu që jo, nuk jam i kënaqur me mënyrën se si Izraeli e ka trajtuar veten me Libanin dhe me Hezbollahun", tha Trump në Francë, ku po merr pjesë në takimet e G7.
Ai theksoi mbështetjen e SHBA-së për Izraelin. "Pa SHBA-në, nuk do të kishte Izrael. Izraeli do të ishte hedhur në erë shumë kohë më parë nëse unë nuk do të përfshihesha", tha Trump duke shtuar:
"Pa mua nuk do të kishte Izrael, sepse asnjë president tjetër nuk ishte i gatshëm të bënte atë që bëra unë".
Presidenti amerikan tha se Izraeli ka luftuar kundër Hezbollahut "shumë gjatë" dhe argumentoi se "shumë njerëz po vriten" në Liban.
"Ata duhet të kishin qenë në gjendje ta bënin këtë akoma më shpejt. Thjesht vazhdon përgjithmonë dhe kur kjo ndodh, ajo hedh një dritë negative mbi marrëveshjen e madhe, dhe kjo është marrëveshja me Iranin", shtoi Trump.
Lidhur me ndikimin e sulmeve të Izraelit mbi civilët në Liban, ai tha: "Nuk është e nevojshme të rrëzoni një shtëpi apartamentesh sa herë që kërkoni dikë, sepse ka shumë njerëz në ato shtëpi apartamentesh. Dhe ata nuk janë të gjithë Hezbollah".
Trump tha se ai i kishte sugjeruar Izraelit "të lejonte Sirinë të përballej me Hezbollahun".
"I sugjerova Izraelit që të lejojë Sirinë të kujdeset për Hezbollahun, sepse të jem i sinqertë me ju, mendoj se ata do të bënin një punë më të mirë për ta bërë këtë", tha ai.