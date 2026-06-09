Trump: Negociatat me Iranin vazhdojnë, marrëveshja e paqes mund të arrihet për dy ose tre ditë

Michael Gabriel Hernandez
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha sot se negociatat midis SHBA-së dhe Iranit vazhdojnë, vetëm disa orë pasi Irani dhe Izraeli ranë dakord të ndalonin sulmet ndaj njëri-tjetrit që kërcënuan të shkatërronin një armëpushim të paqëndrueshëm, transmeton Anadolu.
Trump tha se bisedimet me Teheranin nuk u ndalën gjatë përshkallëzimit të dhunës, duke sinjalizuar se një marrëveshje për t'i dhënë fund zyrtarisht luftës mund të arrihet brenda "një ose dy ditësh nga tani, por mendoj se po shkon mirë".
"Ata po shkonin para dhe mbrapa dhe tani të dy ranë dakord nëpërmjet meje të ndalen. Jemi në grahmat e fundit të asaj që do të jetë një marrëveshje shumë e mirë që nuk do të lejojë në asnjë mënyrë ose formë armët bërthamore, etj.", u tha presidenti amerikan gazetarëve ndërsa përgatitej të kthehej në Shtëpinë e Bardhë pasi mori pjesë në një ndeshje finale të NBA-së në New York.
"Ngushtica (e Hormuzit) do të hapet menjëherë pas nënshkrimit, gjë që mund të ndodhë brenda dy ose tre ditësh", shtoi ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt. Një armëpushim i brishtë i ndërmjetësuar në prill pati provën e tij më të fortë deri më sot të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrutin, pavarësisht një armëpushimi tjetër në vend.
Sulmi izraelit e shtyu Iranin të lëshonte raketa drejt Izraelit verior në përgjigje ndërsa Izraeli kreu disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.
Ushtria e Iranit tha herët të hënën se po ndalonte sulmet ndaj Izraelit, duke paralajmëruar për një përgjigje "shkatërruese" nëse sulmet izraelite ndaj Libanit do të vazhdonin. Mediat izraelite, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar, raportuan se Izraeli kishte rënë dakord të ndalonte sulmet ajrore ndaj Iranit, por do të vazhdonte operacionet ushtarake në jug të Libanit.