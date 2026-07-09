Trump: NATO “ka bërë një rrugë të gjatë sot”

Berk Kutay Gökmen
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se NATO “ka bërë një rrugë të gjatë sot”, duke iu referuar samitit të aleancës që sapo ka përfunduar në kryeqytetin turk Ankara, duke shtuar se “ata bënë disa lëshime”, raporton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në bordin e avionit presidencial Air Force One, Trump tha se kishte pasur një samit “shumë të mirë” të NATO-s.
“Kështu që patëm një ditë shumë të mirë, dy ditë, dhe u përcaktuan shumë gjëra. NATO ishte pothuajse e mahnitshme, në fakt. Kishte diçka shumë të mirë në të”, tha ai.
Trump tha se takimi në Ankara “sot zgjidhi shumë gjëra”.
“Ishte një takim shumë, shumë i mirë dhe njerëzit e kuptojnë se SHBA-ja është trajtuar në mënyrë shumë të padrejtë”, shtoi ai.
Ai tha se, pavarësisht çështjeve të diskutueshme, “Spanja u rikthye plotësisht sot. Spanja ishte shumë bujare sot. E dini, u thashë se do të ndaloja tregtinë. Ata respektuan kërkesën për shumë pagesa”.
“Ata ishin shumë të këqij, u sollën shumë keq, sipas mendimit tim. Por sot kishte një unitet të madh në atë sallë”, shtoi ai.
Trump gjithashtu tha se SHBA-ja bëri “shumë marrëveshje të mira tregtare” me Turqinë, duke shtuar se “ata kanë qenë një partner shumë i mirë”.