Trump nënshkruan një “direktivë historike” për inteligjencën artificiale në Ndërmarrjen e Sigurisë Kombëtare

Berk Kutay Gökmen
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti amerikan, Donald Trump, ka nënshkruar një “direktivë historike” mbi inteligjencën artificiale në Ndërmarrjen e Sigurisë Kombëtare, transmeton Anadolu.
Në njoftim thuhet se Trump nënshkroi një Memorandum Presidencial për Sigurinë Kombëtare mbi Inteligjencën Artificiale në Ndërmarrjen e Sigurisë Kombëtare, “duke krijuar një kornizë të re për të vënë sistemet më të avancuara, të sigurta dhe të besueshme të inteligjencës artificiale në duart e forcave ushtarake dhe profesionistëve të inteligjencës amerikane, duke garantuar njëkohësisht përdorimin e tyre të përgjegjshëm”.
“Memorandumi udhëzon strukturat e sigurisë kombëtare të përshpejtojnë adoptimin e inteligjencës artificiale për të përmbushur kërkesën në rritje, të përshtatin teknologjitë më të mira komerciale dhe me burim të hapur për përdorim operacional, të sigurojnë që sistemet e vendosura të jenë të qëndrueshme, të kontrollueshme dhe të ruajnë linja të qarta përgjegjësie sipas zinxhirit kushtetues të komandës”, theksohet më tej.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, memorandumi forcon sigurinë kombëtare duke zgjeruar infrastrukturën e sigurt kompjuterike për vendosjen në shkallë të gjerë të inteligjencës artificiale dhe duke fuqizuar rezervat e ekspertëve përmes nismave si “Rezerva Strategjike Kombëtare e Inteligjencës Artificiale për Sigurinë Kombëtare”.
Dokumenti gjithashtu udhëzon sekretarin e Mbrojtjes të përditësojë politikat mbi sistemet autonome të armëve dhe kërkon rishikime vjetore të udhëzimeve që lidhen me inteligjencën artificiale, në mënyrë që të ndiqet ritmi i zhvillimeve teknologjike.
Përveç kësaj, memorandumi kërkon që agjencitë të sigurojnë që asnjë entitet, komercial apo tjetër “të mos mund të çaktivizojë, dobësojë apo modifikojë një sistem të inteligjencës artificiale nga i cili varen forcat ushtarake amerikane pa miratim paraprak”, duke promovuar njëkohësisht partneritete me kompanitë e sektorit privat për të mbrojtur kapacitetet amerikane të inteligjencës artificiale nga kërcënimet globale.