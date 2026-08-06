Trump mohon mungesën e municioneve në SHBA, paralajmëron ndjekje penale për personat që zbulojnë informacione

Rabia İclal Turan
06 gusht 2026•Përditësim: 06 gusht 2026
Presidenti amerikan Donald Trump mohoi raportet se SHBA-ja përballet me mungesa të municioneve kryesore, duke këmbëngulur se vendi ka rezerva të bollshme dhe duke paralajmëruar se ata që janë përgjegjës për nxjerrjen e pretendimeve të tilla do të përballen me ndjekje penale, transmeton Anadolu.
"SHBA-ja ka sasi masive të municioneve, veçanërisht të llojeve të caktuara", shkroi Trump në një postim në platformën e tij "Truth Social" duke theksuar se "Përveç kësaj, sasi të mëdha po prodhohen dhe dërgohen në SHBA sipas nevojës. Kompanitë e mbrojtjes po ndërtojnë numrin më të madh të impianteve dhe fabrikave në historinë e vendit tonë".
“Ndjekësit e këtyre deklaratave tradhtare po gjurmohen. Do të kërkohen dënime me burgim afatgjatë!", tha ai.
Deklarata erdhi pasi media të shumta amerikane raportuan se rezervat e varfëruara të interceptorëve kanë ndikuar në vendimin e administratës për të ndalur sulmet shtesë ndaj Iranit.
Sipas "Washington Post", Trump u përball me sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth gjatë një takimi të kabinetit javën e kaluar në Camp David në Maryland mbi mungesat e rënda të municioneve që kanë kufizuar opsionet ushtarake kundër Iranit.
Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni e mohuan raportin.