Trump miraton marrëveshjen historike mbi programin bërthamor me Arabinë Saudite

Diyar Güldoğan
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka miratuar zyrtarisht një marrëveshje historike me Arabinë Saudite që do t'i mundësojë vendit një program bërthamor për qëllime civile, raportoi The Wall Street Journal, transmeton Anadolu.
Duke cituar zyrtarë amerikanë, gazeta tha se marrëveshja, e cila do të zgjasë 30 vjet, vlerësohet të ketë një vlerë prej dhjetëra miliarda dollarësh.
Sipas raportit, ajo është hartuar për t'u dhënë kompanive amerikane një rol qendror në zhvillimin e infrastrukturës bërthamore të Arabisë Saudite, duke përjashtuar njëkohësisht konkurrentët e tjerë të huaj.
Një nga komponentët kryesorë të marrëveshjes së re do të përfshijë ndërtimin nga kompanitë amerikane të një impianti për pasurimin e uraniumit në Arabinë Saudite, nëse një vlerësim i përbashkët nga Washingtoni dhe Riadi arrin në përfundimin se një veprim i tillë është i arsyeshëm.
Raporti thotë se marrëveshja do t'i japë SHBA-së një rol në monitorimin e ambicieve bërthamore të Arabisë Saudite, gjë që sipas zyrtarëve të administratës Trump mund të ndihmojë në parandalimin e përdorimit të programit për zhvillimin e armëve bërthamore.
Megjithatë, marrëveshja, e cila pritet t'i dërgohet Kongresit për shqyrtim në ditët në vijim, ka të ngjarë të përballet me kundërshtime nga ligjvënësit që janë të shqetësuar për zgjerimin e kapaciteteve bërthamore në Lindjen e Mesme, një rajon tashmë i paqëndrueshëm.