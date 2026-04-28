Trump mirëpret Mbretin Charles: "Amerikanët nuk kanë pasur miq më të afërt se britanikët"

Muhammed Yasin Güngör
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, mirëpriti të martën Mbretin Charles dhe Mbretëreshën Camilla të Britanisë në Shtëpinë e Bardhë me një vlerësim të theksuar për aleancën anglo-amerikane, duke i quajtur britanikët miqtë më të afërt të Amerikës, raporton Anadolu.
“Në shekujt që nga fitimi i pavarësisë sonë, amerikanët nuk kanë pasur miq më të afërt se britanikët”, tha Trump gjatë ceremonisë së pritjes, duke theksuar rrënjët e përbashkëta, gjuhën dhe vlerat si bazë e një “civilizimi të jashtëzakonshëm” të mbrojtur së bashku nën flamujt e kuq, të bardhë dhe blu.
Trump iu referua takimit të Kartës së Atlantikut në vitin 1941 midis Winston Churchillit dhe Franklin Rooseveltit për “të përcaktuar një vizion për botën e lirë”.
“Ky kuptim i lidhjes dhe rolit unik të kombit tonë në histori është thelbi i marrëdhënies sonë të veçantë dhe shpresojmë që ajo të mbetet gjithmonë e tillë”, tha ai.
Duke reflektuar mbi rrugën nga konflikti drejt aleancës, Trump përmendi se ushtarët që dikur luftonin kundër njëri-tjetrit si “Redcoats” dhe “Yankees” u bënë “Tommies” dhe “GIs” – terma të përgjithshëm për ushtarët e dy vendeve – të cilët, sipas tij, “shpëtuan botën e lirë” duke luftuar krah për krah.
Ai tha se paraardhësit e tyre do të ishin “të lumtur” që plagët e Luftës së Pavarësisë janë shndërruar në “miqësinë më të çmuar” në botë.
Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla ndodhen në një vizitë shtetërore në SHBA nga 27 deri më 30 prill me ftesë të Trumpit. Vizita shënon 250-vjetorin e pavarësisë amerikane dhe është vizita e parë e tillë e Charlesit si mbret.