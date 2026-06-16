Trump merr pjesë në takimin e G7 për Ukrainën

Berk Kutay Gökmen
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump mori pjesë në një seancë pune me liderët e G7 dhe Ukrainën në Evian të Francës, raporton Anadolu.
Presidenti francez Emmanuel Macron, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen ishin të pranishëm në takim.
Në takim morën pjesë edhe liderët nga Italia, Gjermania, Britania, Japonia dhe Kanadaja.
Diskutimi ishte i mbyllur për mediat, por para se kamerat të largoheshin, kancelari gjerman Friedrich Merz i dhuroi Trumpit një fanellë të kombëtares gjermane të futbollit me "47" dhe "Trump" të shkruar në pjesën e pasme.
Më vonë gjatë ditës, Trumpi pritet të marrë pjesë në një drekë pune me përfaqësues nga vendet e Lindjes së Mesme dhe në një tjetër seancë pune me liderët dhe "vendet në zhvillim".
Veçmas, Trumpi do të zhvillojë bisedime bilaterale me sheikun e Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani dhe Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Sipas NBC News, bisedimet bilaterale mes Trumpit dhe Macronit të mbajtura më herët kanë qenë "pak të tensionuara", tha një zyrtar i BE-së.
"Trumpi është si zakonisht, ndonjëherë i sjellshëm dhe ndonjëherë jo aq i sjellshëm", tha zyrtari.
Thuhet se Trumpi ka qenë mospërfillës ndaj mbështetjes së BE-së pas një marrëveshjeje me Iranin, duke thënë se nuk kishte nevojë për ndihmën e Evropës, sipas zyrtarit.