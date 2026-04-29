Trump: Mbreti Charles "pajtohet me mua" për qëndrimin mbi Iranin ndaj armëve bërthamore

Diyar Güldoğan
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se Mbreti Charles III ndan qëndrimin e tij për parandalimin e Iranit nga pajisja me armë bërthamore, transmeton Anadolu.
Gjatë një darke shtetërore në nderim të monarkut britanik, Trump iu referua tensioneve të vazhdueshme në Lindjen e Mesme dhe operacioneve amerikane në rajon, duke thënë se administrata e tij "po bënte pak punë në Lindjen e Mesme tani" dhe se situata "po shkon shumë mirë".
Ai pretendoi se Irani ishte "shuar ushtarakisht", pa dhënë detaje të mëtejshme, dhe përsëriti kundërshtimin e administratës së tij ndaj çdo aftësie bërthamore të Iranit.
"Ne e kemi mposhtur ushtarakisht atë kundërshtar të veçantë. Charles pajtohet me mua edhe më shumë sesa unë, nuk do ta lejojmë kurrë atë kundërshtar të ketë një armë bërthamore", shtoi ai.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke e shtyrë Teheranin të përgjigjej me sulme ndaj asaj që e përshkroi si interesa amerikane në të gjithë rajonin, shumë prej tyre në vendet e Gjirit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të organizuara në Islamabad më 11-12 prill, por negociatat përfunduan pa një marrëveshje.
Trump më vonë tha se armëpushimi ishte zgjatur me kërkesë të Pakistanit në pritje të një propozimi nga Teherani.
- "Ne kemi qëndruar së bashku në kohët më të mira dhe më të këqija"
Trump tha se ishte një "nder i madh" të priste Mbretin dhe Mbretëreshën dhe e përgëzoi atë për një "fjalim fantastik" para Kongresit.
"Ai i bëri demokratët të ngriheshin në këmbë - unë kurrë nuk kam qenë në gjendje ta bëj këtë. Nuk mund ta besoja! Ata e pëlqyen atë më shumë sesa kanë pëlqyer ndonjëherë ndonjë republikan apo demokrat, në fakt", tha ai.
Trump gjithashtu vlerësoi "një miqësi të pashoqe në Tokë" midis dy vendeve.
"E jona është një miqësi e çmuar, një lidhje e përjetshme dhe një histori e vërtetë heroizmi dhe aftësie të jashtëzakonshme... Historia nuk ka njohur forcë më të fuqishme se kombinimi i patriotizmit amerikan dhe krenarisë britanike", tha ai.
Nga ana e tij, Mbreti Charles reflektoi mbi marrëdhënien e qëndrueshme midis Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së. "Ne kemi qëndruar së bashku në kohët më të mira dhe më të këqija", tha ai.
Mbreti Charles III gjithashtu riafirmoi mbështetjen për NATO-n dhe AUKUS-in, partneritetin trepalësh të sigurisë midis Australisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së.
Charles tha se "nuk do ta harrojë kurrë se liria është përsëri nën sulm", duke iu referuar luftës së vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës.
"Sot, partneritetet tona në NATO dhe AUKUS thellojnë bashkëpunimin tonë dhe sigurojnë që së bashku të përballemi me sfidat e një bote gjithnjë e më komplekse", tha ai.