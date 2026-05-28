Trump mbështet kryeministrin armen Pashinyan para zgjedhjeve parlamentare

Rabia İclal Turan
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump shprehu mbështetje të mërkurën për kryeministrin armen, Nikol Pashinyan dhe partinë e tij në pushtet "Kontrata Civile", përpara zgjedhjeve të rëndësishme parlamentare, duke e lavdëruar atë si një udhëheqës që ndan vizionin e tij për paqe dhe prosperitet për Kaukazin e Jugut, transmeton Anadolu.
Armenët do të votojnë më 7 qershor në zgjedhjet e para parlamentare të vendit që nga viti 2021, të cilat shihen si një provë kyçe për Pashinyanin mes aleancave rajonale në ndryshim. Votuesit jo vetëm që do të zgjedhin një parlament të ri, por si rrjedhojë edhe kryeministrin e ardhshëm.
"Nikol ka mbështetjen time të plotë dhe të përgjithshme për rizgjedhje më 7 qershor 2026", shkroi Trump në platformën e tij "Truth Social" duke shtuar se të dy vendet së shpejti do të fillojnë ndërtimin e një korridori tranziti që lidh Azerbajxhanin me enklavën e tij Nakhçivan përmes Armenisë jugore.
Korridori i njohur si TRIPP (Rruga Trump për Paqe dhe Prosperitet Ndërkombëtar), u ra dakord sipas një deklarate të përbashkët të nënshkruar në Shtëpinë e Bardhë gjatë një samiti gushtin e kaluar nga Pashinyan, presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev dhe Trump.
"Së shpejti, SHBA-ja dhe Armenia do të nisin së bashku rrugën Trump për Paqe dhe Prosperitet Ndërkombëtar, e cila do të transformojë Kaukazin Jugor dhe do të ndihmojë kompanitë tona të mrekullueshme amerikane të energjisë të fitojnë akses nga Azia Qendrore deri në SHBA", shkroi Trump.
"Me ndihmën e Nikol, ne do t'i çojmë SHBA-në, Armeninë, Kaukazin Jugor dhe Azinë Qendrore në nivele më të larta se kurrë më parë", shtoi ai.
Mbështetja erdhi pas vizitës së sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, në kryeqytetin armen Jerevan të martën, ku ai nënshkroi marrëveshje për partneritet strategjik me ministrin e Jashtëm, Ararat Mirzoyan si dhe një memorandum mirëkuptimi mbi mineralet kritike.
Sipas një kuadri të shpallur në janar, një kompani zhvillimore TRIPP e mbështetur nga SHBA-ja do të mbikëqyrë infrastrukturën hekurudhore, rrugore, energjetike dhe dixhitale përgjatë korridorit për një mandat fillestar 49-vjeçar, me SHBA-në që mban 74 për qind të aksioneve. Armenia mban sovranitet të plotë mbi të gjitha zonat e projektit në të gjithë korridorin, sipas kuadrit.