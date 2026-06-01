Trump: Marrëveshja e propozuar me Iranin e ndalon në mënyrë të qartë Teheranin të pajiset me armë bërthamore

Seyit Şamil Kurt
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të dielën se një marrëveshje e propozuar me Iranin e pengon në mënyrë të qartë Teheranin të pajiset me një armë bërthamore, duke hedhur poshtë pretendimet se korniza nuk i adreson në mënyrë adekuate çështjet mbi programin bërthamor, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump tha se marrëveshja e propozuar "deklaron, shumë qartë, se Irani nuk do të ketë një armë bërthamore" dhe argumentoi se marrëveshja përmban dispozita të gjera në lidhje me programin bërthamor të Iranit.
Vërejtjet e tij duket se i drejtohen një raporti të CNN që sugjeron se korniza e propozuar nuk i adreson në mënyrë adekuate çështjet mbi programin bërthamor, një karakterizim që ai e hodhi poshtë me forcë.
"Më pas, me detaje shumë të forta dhe të gjata, diskutohen aspekte të ndryshme të tjera të Armëve Bërthamore. Në fakt, kjo është ajo për të cilën bëhet fjalë në pjesën më të madhe të marrëveshjes", shkroi ai.
Ai gjithashtu kritikoi disa media, duke i akuzuar ato për keqinterpretim të përmbajtjes së marrëveshjes së propozuar.
Trump ka thënë vazhdimisht se çdo mirëkuptim i ardhshëm me Teheranin duhet të përfshijë garanci që parandalojnë Iranin të zhvillojë ose të posedojë një armë bërthamore.