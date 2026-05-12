Trump: Kuba po kërkon ndihmë, ne do të bisedojmë

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Kuba “po kërkon ndihmë” nga SHBA-ja, duke shtuar: “Ne do të bisedojmë”, transmeton Anadolu.
“Asnjë republikan nuk ka folur ndonjëherë me mua për Kubën, i cili është një vend i dështuar dhe po shkon vetëm në një drejtim, teposhtë”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
“Kuba po kërkon ndihmë, dhe ne do të bisedojmë”, tha ai.
“Në ndërkohë, unë po nisem për në Kinë”, tha Trump, duke iu referuar vizitës së tij në Kinë këtë javë për t’u takuar me presidentin kinez, Xi Jinping.
Retorika e presidentit amerikan ndaj Kubës është intensifikuar, duke përfshirë një ripostim në Truth Social që sugjeronte se ai do të vizitojë një “Havanë të lirë” para se të largohej nga detyra.
Trump gjithashtu ka urdhëruar një bllokadë nafte ndaj ishullit.